Svimez, Luca Bianchi incontra Raffaele Fitto a Bruxelles: Per difendere la coesione occorre riformarla

“Per difendere la coesione occorre riformarla, perché i bassi livelli di spesa rischiano di renderla troppo debole rispetto alle tante emergenze europee”. Ad affermalo è il direttore della Svimez Luca Bianchi dopo aver incontrato il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto a Bruxelles. “Anche alla luce di tante emergenze, che sta attraversando l’Europa, vedevamo il rischio che la coesione potesse essere utilizzata anche per obiettivi diversi dalla sua natura per far fronte all’emergenza – ha aggiunto Bianchi, che in mattinata aveva avuto un incontro anche con l’ambasciatore Vincenzo Celeste, capo della Rappresentanza italiana a Bruxelles -. La giornata è stata positiva perché abbiamo avuto conferma dal vicepresidente che la riforma della coesione manterrà sostanzialmente la destinazione territoriale delle risorse e soprattutto è una grande opportunità per aumentare la capacità di spesa delle regioni, riorientando le risorse su temi più specifici e concentrando gli interventi su alcuni asset fondamentali”.