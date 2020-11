Svimez, martedì 24 la presentazione del Rapporto 2020 sull’economia e la società nel Mezzogiorno

Si svolgerà martedì 24 novembre, alle 16, la presentazione del Rapporto Svimez 2020: “L’economia e la società del Mezzogiorno”. Alla presentazione, che si terrà in streaming e che sarà possibile seguire sui canali social della Svimez, interverrà il direttore generale Luca Bianchi che illustrerà i contenuti del Rapporto 2020. Prenderanno parte, successivamente, alla tavola rotonda moderata dal giornalista della Rai Giorgio Zanchini, il presidente della Svimez Adriano Giannola, l’economista e docente alla London business school Lucrezia Reichlin, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano. Interverrà il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

L’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno (Svimez) nasce il 2 dicembre 1946 e dal 1974, ogni anno, presenta il Rapporto sullo stato dell’economia e della società meridionale. Un’analisi sistematica e articolata della struttura e dell’evoluzione dell’economia e della società del Mezzogiorno, e dell’assetto giuridico e organizzativo delle politiche per lo sviluppo nell’area «debole» del Paese, con particolare attenzione alla collocazione dell’Italia nell’Ue.