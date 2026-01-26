Svimez: Nel 2024 Pil della Campania all’1,3%, oltre la media nazionale. De Vizia: Merito della Zes

Nel 2024 il Pil della Campania è cresciuto dell’1,3%, una delle migliori performance tra le regioni del Sud, che nel complesso si fermano a +1%, meglio comunque della media nazionale (+0,7%).

I dati emergono dall’ultimo rapporto Svimez 2025 sull’economia del Mezzogiorno, presentato oggi a Napoli.

A trainare la crescita regionale sono soprattutto le costruzioni (+5,9%), sostenute dal ciclo del Pnrr e dagli investimenti infrastrutturali. Segnali positivi arrivano anche dal mercato del lavoro: tra il 2021 e il 2024 l’occupazione in Campania è aumentata dell’8,2% contro il +5,8% del Centro Nord.

La regione si conferma inoltre prima nel Mezzogiorno per export verso gli Stati Uniti, con un valore di 1,93 miliardi di euro, pari al 3,1% del totale nazionale e all’1,4% del Pil regionale.

Un primato che però nasconde una criticità. Secondo Svimez, l’esposizione della Campania ai dazi americani è “elevata”, soprattutto nei comparti che hanno trainato le esportazioni regionali, dal farmaceutico all’agroalimentare, pilastri della presenza campana sui mercati internazionali.

De Vizia (Confindustria Campania): Merito del Pnrr, ma soprattutto della Zes

Il presidente di Confindustria Campania, Emilio De Vizia, all’Adnkronos sottolinea come i numeri raccontano un’economia in movimento, ma anche un territorio che sta imparando a sfruttare le leve giuste. “Il primo motore di questa accelerazione – spiega De Vizia – è stato il Pnrr”. In questo senso, “l’alta velocità Napoli-Bari non è solo un’infrastruttura, ma un simbolo di connessione e sviluppo, capace di ridisegnare le mappe industriali delle aree interne”. Ma la vera rivoluzione si chiama Zes, cioè la ‘zona economica speciale per il Mezzogiorno’, istituita con il decreto-legge n. 124/2023 ed entrata in vigore dal primo gennaio 2024: con questo particolare tipo di regime “le procedure autorizzative sono ottenibili in soli 30 giorni”, snellendo non di poco il lavoro delle imprese. Tanto che “nei primi 10 giorni del 2026 in Campania sono state già 20 le autorizzazioni rilasciate” e “molti amici del Nord iniziano ad invidiare questo modello. Nella stessa Confindustria sono in molti a sostenere che la Zes vada allargata a tutto il territorio nazionale, anche se – confida – io non sono d’accordo”. Andando ad analizzare i settori che sostengono il trend della Campania, vola l’agroalimentare, “siamo i primi esportatore per gli Stati Uniti”, sottolinea De Vizia. Tengono la farmaceutica e l’aeronautica, crescono le rinnovabili: “La regione campana è il cuore dell’eolico e del fotovoltaico”. Arranca, invece, l’automotive, anche se qualche lieve segnale di ripresa comincia a farsi vedere: “Dati significativi arrivano principalmente dallo stabilimento di Avellino che produce motori per il gruppo Stellantis -spiega il presidente di Confindustria Campania-; nel 2025 il polo produttivo ha messo a segno una discreta ripresa e per il 2026 le previsioni parlano addirittura di superare 500mila motori prodotti”.