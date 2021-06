Svimez nuovo socio onorario di Alis. Grimaldi: E’ punto di riferimento per economia del Sud. Giannola: Da Associazione spirito giusto

“Siamo orgogliosi di annunciare l’ingresso in Alis in qualità di socio onorario di Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per l’economia e la società del Sud Italia ma anche per le politiche di coesione e di crescita dell’intero Paese”. Con queste parole il Presidente di Alis Guido Grimaldi annuncia l’ingresso in Alis di Svimez, associazione privata nata nel 1946, che ha per statuto lo scopo di promuovere, nello spirito di una efficiente solidarietà nazionale e con una visione unitaria, lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno, al fine di proporre concreti programmi di azione.

“L’attività di studio, ricerca, documentazione ed elaborazione di SVIMEZ fornisce sempre più un importante contributo culturale alle Istituzioni pubbliche e siamo quindi lieti che la serietà, l’esperienza e l’ormai riconosciuta autorevolezza di tale soggetto possano da oggi lavorare sinergicamente anche con ALIS. Proprio in tale direzione – aggiunge il Presidente di Alis – il nostro Centro Studi sta elaborando, insieme a Svimez e a SR-M, un’importante analisi sugli impatti che il Covid ha avuto sul nostro cluster nel 2020 e siamo certi che questo sarà solo l’inizio di un grande percorso di collaborazione che ci porterà a monitorare l’evoluzione del settore del trasporto e della logistica, con particolare attenzione al tema dell’intermodalità, favorendo il confronto tra addetti ai lavori ed esperti della materia, in una fase storica caratterizzata da profondi e rapidi cambiamenti legati sia allo sviluppo dell’economia circolare sia alla crescente attenzione alla sostenibilità ambientale”.

“E’ per la Svimez motivo di grande soddisfazione l’ingresso come socio onorario in Alis, una associazione privata della quale apprezziamo lo spirito di sistema con cui gli operatori vivono ed interpretano esigenze ed opportunità di integrazione in stretta aderenza “allo spirito dei tempi” che muove lungo la frontiera di una logistica in continua trasformazione, all’ insegna della sostenibilità e di una sempre più efficace ed articolata intermodalità”. E’ il parere del Presidente Svimez Adriano Giannola, secondo il quale “su questi terreni siamo convinti che il Sistema Italia debba muoversi come mostra di saper fare Alis per mettere a frutto con spirito innovativo e cooperativo le nostre enormi potenzialità inespresse.” La Svimez intende essere parte attiva di questo ambizioso progetto e, allo scopo, offre le sue competenze di analisi e intervento, consapevole che il miglior ritorno di questa cooperazione sta nell’analizzare la complessità di questa fase per riuscire a governarla verso una sostenibile e duratura coesione territoriale, supportata dall’apporto della innovativa prassi esemplare di Alis.