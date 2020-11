Svimez, oggi (diretta streaming alle 16) la presentazione del Rapporto sul Sud con Conte e Provenzano

Si svolge oggi, alle 16, la presentazione del Rapporto Svimez “L’economia e la società del Mezzogiorno”, in streaming sui canali social della Svimez, da parte del direttore generale Luca Bianchi. Prenderanno parte, successivamente, ad una tavola rotonda moderata dal giornalista della Rai Giorgio Zanchini, il presidente della Svimez Adriano Giannola, l’economista e docente alla London business school Lucrezia Reichlin, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano. Interverrà il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. La Svimez (Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno) nasce il 2 dicembre 1946 e dal 1974, ogni anno, presenta il Rapporto sullo stato dell’economia e della società meridionale: un’analisi sistematica e articolata della struttura e dell’evoluzione dell’economia e della società del Mezzogiorno, e dell’assetto giuridico e organizzativo delle politiche per lo sviluppo nell’area “debole” del Paese, con particolare attenzione alla collocazione dell’Italia nell’Ue.