Svimez: Pnrr, nel periodo 2021-2026 a Napoli investimenti per 3,9 mld: valgono circa 8 mila posti di lavoro

Per la città di Napoli, nel periodo 2021-2026, si prevedono investimenti Pnrr pari a circa 3,9 miliardi di euro. Numeri a valle dei quali, Svimez stima un impatto di 1,9 miliardi di euro in termini di Pil, circa il 7 per cento del Pil cittadino, e un impatto di circa 8mila posti di lavoro, cioè il 3,4 per cento dello stock degli occupati. Questi i dati emersi in occasione della presentazione del focus ‘Napoli e il Pnrr’ realizzato all’Osservatorio Napoli economia e società, presentato oggi nella sede dell’amministrazione comunale. Il Comune è attuatore di 86 progetti per un investimento complessivo a valere sul Pnrr di circa 677 milioni di euro. Alla realizzazione di questi progetti si aggiungono finanziamenti provenienti da altre fonti, per un ammontare complessivo di circa 1 miliardo di euro. Quattro le missioni su cui i progetti sono distribuiti: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, con 14 progetti per un valore pari a 16,6 milioni di euro; rivoluzione verde e transizione ecologica, con 17 progetti per un valore di 419,6 milioni di euro; istruzione e ricerca con 32 progetti per un valore di 95,3 milioni di euro; coesione e inclusione, con 23 progetti per un valore di145,2 milioni di euro. Il progetto con finanziamento Pnrr più elevato in assoluto è l’acquisto di 296 autobus elettrici da destinare al trasporto pubblico locale per un valore di poco oltre i 144 milioni. A seguire, c’è il finanziamento per l’ampliamento e l’adeguamento del deposito-officina della linea 1 della metropolitana, a Piscinola, per complessivi 67,2 milioni e l’intervento di riqualificazione di Taverna del Ferro, a San Giovanni a Teduccio. Al 10 giugno 2025, il Comune ha impegnato il 79 per cento dei 676 milioni di euro che il Pnrr gli ha affidato per l’attuazione degli investimenti. La percentuale raggiunge l’89 per cento delle risorse stanziate nel caso della Missione 2 (rivoluzione verde e transazione ecologica). Guardando alle aree tematiche, l’area con il maggior numero di investimenti è quella dei trasporti e della mobilità dolce (16 progetti e 413,4 milioni di euro) con il 61,2 per cento del totale delle risorse Pnrr di cui è responsabile il Comune. Altra area di investimento con dotazione finanziaria superiore ai 100 milioni, è l’edilizia sociale: qui rientrano 4 grandi progetti per una quota pari al 15,2 per cento dei finanziamenti PNRR gestiti dal Comune, tra cui gli interventi di rigenerazione e riqualificazione dei complessi di edilizia residenziale di via della Bontà a Marianella e di via Toscanella a Chiaiano. La terza area per dotazione di risorse raggruppa i progetti di riqualificazione, ristrutturazione, ricostruzione, riconversione delle strutture scolastiche: 32 progetti, con circa il 39,5 per cento del totale dei finanziamenti Pnrr dell’amministrazione. Considerando i progetti localizzabili, la VI Municipalità è quella con un numero di progetti più elevato, mentre l’VIII Municipalità risulta destinataria dell’ammontare più elevato di finanziamenti localizzabili: oltre 117 milioni di euro, con un importo medio per progetto pari a oltre 23 milioni.