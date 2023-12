Svimez presenta il Rapporto 2023: crescita del Sud, tenuta dell’industria ed impatto dell’inflazione i temi/ LA DIRETTA

L’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez) sta presentando in questo momento a Roma, il Rapporto sull’economia e la società del Mezzogiorno, giunto al 50mo anno di pubblicazione, per illustrare gli andamenti e le trasformazioni economiche, sociali e demografiche in atto nel Mezzogiorno, e per avanzare le proprie proposte per il rilancio del Sud e del Paese.

Interverranno il ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e il sindaco di Napoli e delegato dell’Anci Gaetano Manfredi. L’evento moderato dalla giornalista del Sole 24 Ore Manuela Perrone, si terrà fino alle 12, presso il Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma e sarà aperto dalla Relazione del direttore generale SVIMEZ Luca Bianchi su “Cittadinanza, Lavoro, imprese: l’inclusione fa crescere”. Seguirà una tavola rotonda alla quale interverranno Mariangela Contursi, Comitato esecutivo Fabbrica italiana dell’Innovazione, Bernardo Mattarella Amministratore Delegato di Invitalia, Raffaela Milano Direttrice Programmi Italia-Europa di Save the Children, Giuseppe Notarnicola Presidente di STMicroelectronics Italia, Silvia Maria Rovere Presidente di Poste Italiane. La presentazione terminerà alle 11.30 con un intervento del presidente SVIMEZ Adriano Giannola.