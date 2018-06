Svimez presenta la rivista sull’Università nel Mezzogiorno

Si tiene oggi nella sala degli atti parlamentari della biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, in piazza della Minerva a Roma la presentazione del numero monografico della “Rivista economica del Mezzogiorno” sul tema “L’Università nel Mezzogiorno”, per iniziativa della Svimez e della Rivista economica del Mezzogiorno. I lavori sono aperti e coordinati dal direttore Svimez Luca Bianchi. Il volume monografico è presentato da Riccardo Padovani, Direttore della Rivista. Intervengono Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Paolo Sestito, funzionario della Banca d’Italia, Mauro Fiorentino dell’ Università della Basilicata, Mario Morcellini, commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e consigliere alla Comunicazione dell’università La Sapienza di Roma, Gabriele Marconi dell’Ocse, Gaetano Vecchione dell’università Federico II di Napoli, Riccardo Varaldo della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna, Giorgio Ventre, dell’università Federico II di Napoli e Sergio Zoppi, consigliere di amministrazione della Svimez. Conclude Adriano Giannola, presidente della Svimez.