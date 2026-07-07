Svimez: Sud tra crescita e vecchie fragilità. Bcc leva fondamentale, soprattutto all’indomani del Pnrr

Conoscere i territori per sostenerne lo sviluppo e costruire politiche di crescita efficaci. È questo il messaggio emerso dal convegno “Banche di Credito Cooperativo, Istituzioni e Mezzogiorno. Un’agenda per lo sviluppo sociale e territoriale”. L’appuntamento, moderato dal direttore de Il Mattino, Vincenzo Di Vincenzo, è stato l’occasione per presentare il nuovo Rapporto Svimez dedicato al Sud: uno studio multidimensionale che analizza i 954 comuni delle due regioni attraverso indicatori economici, sociali e demografici. “Il credito cooperativo rappresenta oggi un modello che sta sostenendo concretamente il Mezzogiorno – ha evidenziato Amedeo Manzo, presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania – I dati mostrano come il Sud sia la nuova locomotiva del Paese. La collaborazione con Svimez ci consente di essere costantemente aggiornati per comprendere meglio le nostre comunità e le loro esigenze”.

Il Credit Index per misurare il livello di sviluppo dei territori

Tra le novità presentate spicca il Credit Index, un indicatore che integra dati economici e sociali per misurare il livello di sviluppo dei territori e orientare le politiche creditizie. Il rapporto, illustrato dal consigliere scientifico di Svimez, Gaetano Vecchione, fotografa un Mezzogiorno in crescita per il quarto anno consecutivo, trainato dalle politiche pubbliche. Restano tuttavia “fragilità strutturali, come il calo demografico, la fuga dei giovani laureati e un sistema industriale ancora poco sviluppato”. In questo scenario, ha spiegato Vecchione, “le Bcc rappresentano una leva fondamentale e un moltiplicatore delle politiche pubbliche, da tenere in forte considerazione soprattutto ora che il Pnrr volge al termine”. I numeri confermano il peso del credito cooperativo. Al 31 dicembre 2025, in Campania e Calabria la Federazione riuniva 15 BCC, con 225 sportelli, di cui 82 rappresentano l’unico presidio bancario del proprio comune. Al confronto hanno preso parte anche i presidenti delle Regioni Campania e Calabria, Roberto Fico e Roberto Occhiuto, insieme ai principali rappresentanti del credito cooperativo nazionale e delle istituzioni. Al centro del dibattito temi come il sostegno alle PMI, le aree interne e il microcredito. Secondo il rapporto, la Campania registra la crescita cumulata più elevata tra le regioni italiane nel periodo 2021-2025, pari all’11,3%. La Calabria si ferma al +5,2%, risentendo di un’economia meno diversificata e di un’uscita più lenta da una lunga fase recessiva.

Manfredi: I dati mostrano un Sud dinamico ma il quadro resta fragile

“Oggi i dati economici ci dicono che c’è un Sud in crescita, un Sud dinamico che finalmente sta dando segnali positivi”. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la presentazione del report Svimez, “Banche di Credito Cooperativo, Istituzioni e Mezzogiorno” tenutosi questa mattina nel complesso monumentale di Santa Maria La Nova Il report indica la Campania e la Calabria come le due regioni più dinamiche del Mezzogiorno. “Si tratta di un quadro ancora fragile che va consolidato – ha avvertito Manfredi – e che richiede una grande cura e attenzione soprattutto per la frammentazione del modello produttivo e le piccole imprese”. In questo scenario, il primo cittadino ha definito “fondamentale il ruolo del credito cooperativo per sostenere gli operatori del territorio che non riescono ad accedere ad altre forme di credito”.