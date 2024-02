Svizzera, a Ginevra una giornata dedicata a Dante Alighieri

Il Consolato Generale d’Italia a Ginevra informa attraverso il suo sito web che, in occasione della Giornata dedicata a Dante Alighieri, lunedì 25 marzo 2024 alle 20h00 verrà presentato al Cinema Pathè Balextert (Av. Louis-Casaï 27, 1209 Vernier) ed al Cinema Pathé Flon (rue du Port-Franc 16, 1003 Losanna) il film « Dante » di Pupi Avati con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Berna. di cui l’Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado. L’ingresso è libero con prenotazione attivata attraverso il sito stesso . La trama del film racconta di Dante che muore in esilio a Ravenna nel 1321. Quasi trent’anni dopo, Giovanni Boccaccio (Sergio Castellitto) viene incaricato di portare, come risarcimento simbolico, dieci fiorini d’oro alla figlia Suor Beatrice, in un monastero ravennate. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte del tragitto di Dante e sostando nei suoi stessi luoghi, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana del Sommo Poeta, fino a narrarne l’intera vicenda esistenziale. Il maestro Pupi Avati restituisce l’estrema umanità del più grande poeta che l’Italia abbia mai conosciuto