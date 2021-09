Svizzera, a Giovanni Bittante il più prestigioso premio europeo del settore Animal science

E’ stato consegnato, a Davos in Svizzera, durante la cerimonia di apertura del 72° meeting della European Federation of Animal Science, il “Leroy Award”, il più prestigioso premio europeo del settore Animal science al Professor Giovanni Bittante del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente dell’Università di Padova (DAFNAE). È la prima volta che il riconoscimento viene assegnato a un italiano. Il Consiglio dell’European Federation of Animal Science (EAAP) che ha proclamato il prof. Giovanni Bittante vincitore del prestigioso Leroy Award riconosce le sue notevoli capacità di studioso nel campo delle produzioni animali con particolare enfasi nell’ambito dell’allevamento e della genetica. L’elevata produzione scientifica su riviste prestigiose, l’innovazione delle sperimentazioni condotte e gli incarichi istituzionali ricoperti rendono il prof. Bittante un riferimento internazionale per il settore zootecnico.