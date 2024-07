Svizzera, a ottobre il primo Forum Industriale con l’Italia

Conferenze, incontri B2B e networking. Il prossimo 16 ottobre, Lugano ospiterà il primo Forum Industriale Italo-Svizzero. Questo evento coinvolgerà importanti realtà del Made in Italy, ricercatori e produttori eccellenti nei settori meccanico, elettromeccanico e della meccanica di precisione.

Il Forum, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera a Lugano, è un’opportunità imperdibile per gli operatori di un settore ampio e variegato, in cui il Made in Italy è considerato un’eccellenza. L’obiettivo è creare un ponte tra Italia e Svizzera, mettendo in contatto domanda e offerta in una giornata dedicata esclusivamente alla manifattura meccanica, alle lavorazioni strategiche e alle filiere che necessitano di produzioni elettromeccaniche di precisione.

L’evento si rivolge agli ecosistemi dell’aerospazio, dell’automotive, del ferroviario, nonché agli stampaggi, al cablaggio, al settore medicale e ai componenti per le filiere del pharma e del medtech. Il Forum Industriale Italo-Svizzero offrirà ai principali attori del settore l’opportunità di approfondire la conoscenza reciproca dei due comparti industriali e di esaminare i macro-trend che influenzano il panorama industriale internazionale.

Il 16 ottobre, presso la sede della SUPSI a Lugano, si riuniranno i rappresentanti della manifattura meccanica più avanzata al mondo, provenienti da Italia e Svizzera. Il Forum sarà suddiviso in due momenti: al mattino, una conferenza diffonderà conoscenze aggiornate, fornendo ai partecipanti dati, ricerche e trend legati alla meccanica e all’industria di precisione.

Nel pomeriggio, dopo un light lunch offerto dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, si terranno gli incontri B2B. In queste sessioni, aziende italiane selezionate e in target con la domanda elvetica incontreranno i buyer interessati a scoprire l’offerta Made in Italy. L’accesso ai buyer sarà gratuito.