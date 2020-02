Svizzera, al salone di Ginevra Pininfarina presenta la nuova hyper Gt elettrica

Il mese prossimo Automobili Pininfarina presenterà la massima espressione del Dna del suo design in occasione del Salone dell’automobile di Ginevra, con l’anteprima mondiale di una hyper GT elettrica, realizzata a mano e prodotta in volumi limitati. La Battista Anniversario è stata creata per celebrare il 90° anniversario di Pininfarina, l’azienda italiana rinomata per aver progettato alcune delle vetture più iconiche e rappresentative al mondo, e per rendere omaggio al suo fondatore, Battista ”Pinin” Farina. Prodotta in soli cinque esemplari, tutti realizzati a Cambiano, la Battista Anniversario è destinata a diventare la vettura più potente e veloce costruita in Italia. La Anniversario è la massima espressione del design per l’hypercar Battista, con capacità dinamiche ottimizzate, sviluppate a partire da un esclusivo pacchetto aerodinamico, e una splendida livrea ispirata alla tradizione dell’azienda, in cui si fondono gli inconfondibili tocchi di stile Pininfarina ed elementi di design innovativi ideati dal team di progettazione di Automobili Pininfarina.

L’anteprima mondiale della Battista Anniversario a Ginevra coincide con l’accelerazione conclusiva della fase dedicata ai test dinamici della Battista, dai quali emergono risultati eccellenti: i prototipi del motore per l’hyper GT elettrica da 1.900 CV (1.400 kW) hanno già raggiunto l’80% delle prestazioni potenziali. Sono in programma ulteriori test condotti da Nick Heidfeld, pilota di sviluppo per Automobili Pininfarina. Durante l’estate del 2020 alcuni potenziali clienti avranno la fortuna e l’opportunità di sperimentare in prima persona le prestazioni entusiasmanti della Battista in occasione di eventi esclusivi, con prove su strada dedicate. Sul sito web di Automobili Pininfarina è già iniziato il conto alla rovescia per la presentazione della Battista Anniversario, che sarà svelata in contemporanea a tutti coloro che non potranno partecipare di persona al Salone dell’automobile di Ginevra.