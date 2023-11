Svizzera, Balzan 2023: importante riconoscimento alla Fondazione Francesca Rava

I Premi Balzan 2023 sono stati consegnati oggi, venerdì 17 novembre, durante una cerimonia al Palazzo Federale di Berna, alla presenza del presidente del Consiglio Nazionale della Confederazione svizzera, Martin Candinas. Sono stati premiati: David Damrosch (Usa), professore della Harvard University, per la Letteratura mondiale; Jean-Jacques Hublin (Francia), professore del Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie di Lipsia (Germania), per l’Evoluzione umana: paleoantropologia; Eske Willerslev (Danimarca), professore dell’Università di Copenhagen (Danimarca) per Evoluzione umana: Dna antico ed evoluzione umana; Heino Falcke (Germania), professore dell’Università Radboud di Nimega (Paesi Bassi) e del Max Planck Institute for Radio Astronomy di Bonn per Immagini ad alta risoluzione: dagli oggetti planetari a quelli cosmici. Il Premio Balzan per l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli è stato attribuito alla Fondazione Francesca Rava (Italia). La cerimonia è stata introdotta dalla presidente della Fondazione Balzan ‘Fondo’, Gisèle Girgis-Musy, e dal presidente della Fondazione Balzan ‘Premio’, Alberto Quadrio Curzio. Secondo il rito cerimoniale, ogni premiato, presentato da Luciano Maiani, presidente del Comitato generale Premi, ha pronunciato un discorso di accettazione e ringraziamento. La cerimonia di consegna dei Premi Balzan si svolge ad anni alterni a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica italiana, e a Berna, alla presenza di un membro del Consiglio Federale o del Consiglio Nazionale svizzero. Per ciascun premio annuale la Fondazione Balzan ha assegnato 750.000 franchi svizzeri (circa 780.000 euro). Metà della somma deve essere destinata dagli stessi premiati a progetti di ricerca condotti preferibilmente da giovani studiosi. Il Premio per l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli è un premio speciale, assegnato dalla Fondazione Balzan con un intervallo variabile ma non inferiore ai tre anni. Il valore di quello del 2023 è anch’esso di 750.000 franchi svizzeri. La cerimonia è stata preceduta, giovedì 16 novembre, dal Forum Interdisciplinare dei premiati Balzan 2023, organizzato dalla Fondazione Balzan insieme alle Accademie svizzere delle scienze; un’occasione di confronto pubblico sulle materie premiate quest’anno.

Queste le motivazioni dei Premi Balzan 2023. A David Damrosch per la Letteratura mondiale: “per il suo approccio creativo alla letteratura mondiale come circolazione transnazionale di opere che rimangono vive perché vengono accolte e modificate al di là della loro cultura d’origine. Per la sua stupefacente conoscenza delle letterature occidentali e non occidentali in tutta la loro ampiezza geografica e profondità storica”. A Jean-Jacques Hublin per l’Evoluzione umana: paleoantropologia: “per l’importanza delle sue scoperte sul campo, in particolare quella del più antico homo sapiens in Africa; per la sua capacità di sintetizzare dati provenienti da strumenti tecnologici all’avanguardia; per la sua abilità nell’organizzare gruppi scientifici, in particolare come responsabile dell’Istituto Max Planck di Lipsia; e per le sue qualità di insegnante e divulgatore”. A Eske Willerslev per l’Evoluzione umana: Dna antico ed evoluzione umana: “per i suoi studi sul Dna umano in una prospettiva evolutiva che si concentra sulla mobilità delle popolazioni e sulle migrazioni, contribuendo così in larga misura a trasformare la nostra comprensione della storia umana. Per aver aperto la strada all’uso del Dna antico (rinvenuto nei denti) per identificare gli agenti patogeni umani e per aver recuperato il Dna direttamente da campioni ambientali, aprendo un nuovo campo scientifico”. A Heino Falcke per le Immagini ad alta risoluzione: dagli oggetti planetari a quelli cosmici: “per essere stato il primo a concepire l’immagine dell’ambiente circostante un buco nero e per la sua leadership dell’Event Horizon Telescope, appositamente progettato per questo scopo. Questo telescopio ha prodotto le immagini più nitide mai viste di ciò che circonda i buchi neri nella lontana galassia conosciuta come M87, e nella nostra galassia, la Via Lattea, confermando la teoria della relatività generale di Einstein laddove la gravità è così intensa da produrre una forte curvatura dello spaziotempo. Questa la motivazione del Premio per l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli alla Fondazione Francesca Rava: “per l’impegno profuso dal 2000, in interventi di emergenza a seguito di catastrofi umanitarie e naturali in Italia e in America Latina (in collaborazione con Nuestros Pequeños Hermanos), e per specifiche iniziative adottate a favore dell’infanzia dell’America Latina per contrastare carenze educative e alimentari”.