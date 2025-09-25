Svizzera, Banca centrale tiene tassi a 0 mentre si trascina nodo dazi

Roma, 25 set. (askanews) – In Svizzera i tassi di interesse sul franco restano a zero, mentre l’inflazione si mantiene a sua volta su valori trascurabili e soprattutto mentre prosegue il braccio di ferro con gli Usa sui dazi commerciali. “La pressione inflazionistica è rimasta praticamente immutata – rileva la Banca nazionale svizzera nel comunicato sulle ultime decisioni monetarie -l’inflazione è leggermente aumentata, passando da -0,1% in maggio allo 0,2% in agosto”.

“Nel suo scenario di base la Banca nazionale si attende che nei prossimi trimestri la crescita dell’economia mondiale risulti contenuta. Le prospettive economiche per la Svizzera si sono offuscate a causa del netto aumento dei dazi statunitensi. Questi dovrebbero frenare soprattutto le esportazioni e gli investimenti”, si legge.

A differenza della Ue, che ha raggiunto un accordo sui dazi con l’amministrazione Trump, Berna ha ancora la partita in corso. Secondo l’istituzione monetaria “particolarmente colpite sono le imprese dell’industria meccanica e orologiera, mentre le conseguenze per altri rami, in particolare nel settore dei servizi, sono finora limitate. Pertanto, molti indicatori congiunturali continuano a segnalare una situazione stabile e una crescita moderata. Per l’intero 2025 la Banca nazionale si attende tuttora un aumento del Pil compreso fra l’1% e l’1,5%, mentre per il prossimo anno, alla luce dei dazi e dell’elevata incertezza, si aspetta una crescita di poco meno dell’1%. In tale contesto la disoccupazione dovrebbe progredire ulteriormente.

“Le prospettive economiche per la Svizzera permangono incerte. I rischi principali risiedono nella politica commerciale statunitense -conclude la Banca centrale – e nell’andamento dell’economia mondiale”.