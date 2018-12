Svizzera, a Ginevra la cena di gala per 10 anni di attività della Saig

Lo scorso 24 novembre, la Società delle Associazioni Italiane di Ginevra (SAIG) ha concluso i festeggiamenti per il suo decimo anniversario di attività, con una cena di gala all’ “l’École Hôtelière de Genève” (Scuola Alberghiera di Ginevra). “Una cornice ideale – si legge in una nota – per celebrare degnamente anche la serata conclusiva della Settimana della Cucina italiana nel mondo arrivata alla sua terza edizione”. A fare gli onori di casa, il Coordinatore della SAIG, Carmelo Vaccaro ed il Console Generale d’Italia a Ginevra, Antonino La Piana che hanno accolto i 98 invitati alla cena di Gala della SAIG. Oltre ai presidenti delle Associazioni aderenti alla Società delle Associazioni Italiane di Ginevra quali Francesco Decicco (ass. Calabresi), Oliviero Bisacchi (Club forza Cesena), Menotti Bacci (Ass. Lucchesi nel Mondo) e Antonio Scarlino (Ass. Regionale Pugliese), presente anche il resto del Comitato SAIG con Jean-Charles Lathion, l’Avv. Alessandra Testaguzza, Marjorie de Chastoney, la Segretaria Federica Di Stefano ed il Tesoriere, Gino Piroddi.