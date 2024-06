Svizzera, governo nomina Schlegel nuovo presidente Banca centrale

Roma, 26 giu. (askanews) – Il governo svizzero ha nominato Martin Schlegel presidente della Banca nazionale svizzera, dove dal primo ottobre subentrerà a Thomas Jordan. Antoine Martin assumerà la carica di vicepresidente e Petra Tschudin, finora supplente, diventerà membro della Direzione generale, aggiunge l’esecutivo con un comunicato.

Economista di formazione, Schlegel è vicepresidente della Banca centrale elvetica dal maggio 2022 e in precedenza ha ricoperto diverse funzioni presso la stessa istituzione. Jordan ha guidato la Banca dal 2012 e lo scorso marzo aveva annunciato le dimissioni per fine settembre 2024. Martin, invece, in precedenza ha lavorato presso la Federal Reserve Bank of New York.

Jordan ha diretto la Banca nazionale attraverso diverse situazioni difficili, tra cui il caos che si è creato a seguito delle restrizioni imposte da vari governi a motivo del Covid, ma forse il capitolo più difficile è stata la crisi del Credit Suisse, lo scorso anno. “Il Consiglio federale – si legge – augura a Thomas Jordan il meglio per il suo futuro”.