Svizzera, il Caseificio Garau trionfa al World Cheese Awards 2025 con sette medaglie

Arrivano nuovi riconoscimenti per il Caseificio Antonio Garau dal 1880. Alla competizione World Cheese Awards 2025 sette formaggi dell’azienda di Mandas sono saliti sul podio, con i pecorini Cardureu e Su Nuraxi che hanno conquistato l’oro al concorso mondiale che si è svolto a Berna, in Svizzera. Ancora una volta una giuria di esperti ha premiato con l’oro Su Cardureu, che già nel 2024 aveva conquistato il super Gold. Così come per Su Nuraxi, già premiato con stella al Great Taste 2025. L’argento è andato all’erborinato Marina Blu, nuovo prodotto realizzato nel 2025 dal caseificio Garau e subito premiato, al Colline di Mandas già premiato all’International Cheese & DiaryAwards 2025 e al caprino Su Crabittu già oro al World CheeseAwards 2024. Il bronzo se lo è aggiudicato il pecorino al tartufo Duca Nero, che già si era distinto con la medaglia d’argento all’International Cheese & Diary Awards 2025 e al pluripremiato pecorino Piccolo Giunco, che di recente ha ottenuto il riconoscimento all’Italian Cheese Awards, come migliore formaggio in Italia, nella categoria fresco. La giuria ha valutato 5.244 formaggi provenienti da 46 Paesi. “Il 2025, con il suo simbolico finale ’25’, ci ha regalato ben 25 straordinari riconoscimenti: i nostri formaggi, in quasi 11 mesi, hanno ottenuto 24 podi mondiali e un ulteriore, prestigioso podio a livello nazionale. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che conferma la qualità, l’impegno e la passione che da sempre mettiamo nel nostro lavoro”, sottolinea Marina Garau, assieme al fratello Mimmo quarta generazione in un’impresa fondata nel 1880 dal loro bisnonno Antonio, il più antico caseificio in attività in Sardegna, censito tra le aziende storiche italiane.