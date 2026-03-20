Svizzera in Campania, diplomazia e innovazione: tappa tra università, imprese e accoglienza

Dal 18 al 20 marzo la Campania è stata al centro della terza tappa del progetto “In Cammino con la Svizzera”, promosso dall’Ambasciata di Svizzera in Italia. Un percorso articolato tra incontri istituzionali, mondo accademico, imprese e iniziative sociali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra dimensione locale e prospettiva internazionale.

A Napoli, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’ambasciatore Roberto Balzaretti ha incontrato il rettore e tenuto una lectio magistralis dal titolo “La politica estera della Svizzera in un mondo in transizione”. Al centro dell’intervento, il ruolo del Paese elvetico in uno scenario globale complesso, tra sfide e opportunità che coinvolgono attori pubblici e privati.

Il programma ha poi toccato diverse realtà del territorio campano, da Napoli a Sicignano degli Alburni fino ad Angri. Tra le tappe, incontri con la startup MegaRide, visite allo stabilimento La Doria, all’Apple Developer Academy, all’Institut Français Napoli e all’Allied Joint Force Command Naples. Il ciclo di appuntamenti si conclude con un confronto istituzionale con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Legami tra territori e cooperazione internazionale

Italia e Svizzera si confermano partner strettamente connessi da relazioni culturali, linguistiche ed economiche. La tappa campana ha evidenziato una rete articolata di collaborazioni che coinvolge cultura, impresa e ricerca.

Tra le iniziative, anche una proiezione per le scuole del film svizzero “A-bras-le-corps” (“Lo sguardo di Emma”) della regista Marie-Elsa Sgualdo, organizzata in collaborazione con l’Institut Français Napoli. Accanto agli eventi culturali, spazio anche al confronto con imprese e startup interessate al mercato svizzero e alle infrastrutture di ricerca collegate al sistema produttivo.

Il filo conduttore resta quello di progetti radicati sul territorio ma capaci di dialogare con contesti internazionali.

Il ruolo delle imprese campane

Tra le tappe centrali del programma, la visita allo stabilimento de La Doria, realtà industriale di riferimento nel comparto agroalimentare. Un momento che ha evidenziato il peso del sistema produttivo campano nelle relazioni economiche tra Italia e Svizzera.

Antonio Ferraioli, presidente e amministratore delegato dell’azienda, ha dichiarato: “Accogliere l’Ambasciatore Balzaretti è stato per noi motivo di grande orgoglio. La sua visita sottolinea quanto La Doria, insieme a tutti i suoi collaboratori, al suo network di imprese agricole regionali e al contesto industriale campano di riferimento, rappresenti nei settori nei quali opera un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale”.

Focus sui minori stranieri non accompagnati

Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti sostenuti nell’ambito del secondo contributo svizzero per il rafforzamento dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

A Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, l’ambasciatore Balzaretti ha visitato un centro di accoglienza coinvolto nell’iniziativa, incontrando i giovani ospiti e gli operatori. La struttura, che accoglie circa venti ragazzi tra i 16 e i 17 anni per periodi che vanno da 8 a 18 mesi, è una delle 34 coinvolte nel progetto promosso dal Ministero dell’Interno, dalla Segreteria di Stato della migrazione della Svizzera e dall’Unhcr.

L’obiettivo è rafforzare i servizi attraverso attività ricreative, supporto psicosociale e formazione del personale. I minori vengono accompagnati in un percorso di consapevolezza dei propri diritti e sostenuti nell’elaborazione delle esperienze migratorie, con l’obiettivo di costruire nuove prospettive per il futuro.

Una camminata simbolica e la panchina del progetto

La visita si è conclusa con una camminata insieme a un mediatore culturale di Save the Children, che ha condiviso la propria esperienza migratoria e il successivo impegno nell’accoglienza.

Al termine, la panchina simbolo del progetto, realizzata in Svizzera con criteri di sostenibilità, è stata donata al Comune di Sicignano degli Alburni durante un incontro con il sindaco Giacomo Orco. La sua forma, con una base leggermente curva che produce un lieve dondolio, richiama l’idea di equilibrio e di un percorso condiviso.

Un gesto simbolico che chiude una tappa segnata da dialogo istituzionale, cooperazione internazionale e attenzione alle fragilità sociali.