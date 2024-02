Svizzera, le prime parole del nuovo console d’Italia a Zurigo

“Con grande entusiasmo assumo l’incarico di Console Generale a Zurigo e rivolgo un caloroso saluto alla comunità italiana della città e del vasto territorio svizzero incluso nella circoscrizione consolare”: è quanto si legga in una nota del neo Console Generale italiano a Zurigo, Mario Baldi, che nel giorno del suo insediamento ha voluto salutare i connazionali residenti nella città svizzera. “Lavorerò con impegno e determinazione – prosegue il testo – per tutelare al meglio gli interessi della comunità italiana e per garantire servizi consolari all’altezza delle vostre aspettative. Il Consolato Generale sarà a vostra disposizione per risolvere i problemi piccoli e grandi che la comunità italiana può incontrare quotidianamente e cercherà di garantire i migliori standard di cortesia ed efficienza nel fornire i propri servizi al pubblico. Al tempo stesso, il Consolato sarà una “finestra” sull’Italia – in tutti i suoi aspetti – dalla cultura all’arte, dal turismo allo sport, dall’imprenditoria alla ricerca scientifica e tecnologica ed un ponte per rafforzare le già eccellenti relazioni bilaterali fra l’Italia e la Confederazione Svizzera. Affronto dunque questa sfida con entusiasmo e determinazione insieme ai miei collaboratori ed alle articolazioni del Sistema Italia operanti sul territorio. Conto sui vostri suggerimenti e mi auguro di poter incontrare personalmente molti di voi nei mesi a venire.”