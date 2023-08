Svizzera, nuove opportunità per le imprese italiane del settore agroalimentare

Opportunità in Svizzera per le imprese italiane del settore agroalimentare. La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, collaborando con la rinomata catena di distribuzione Manor, offre, infatti, alle nostre aziende del comparto la possibilità di incontrare direttamente la Grande Distribuzione Organizzata elvetica. Il 12 e 13 ottobre si svolgeranno a Milano gli incontri one-on-one con i rappresentanti chiave della catena Manor. Le imprese italiane partecipanti potranno presentare i propri prodotti, discutere delle proposte commerciali e stabilire relazioni solide con i decision-maker nel settore della distribuzione in Svizzera.

Manor, fondata nel 1902, è una delle più importanti catene di grandi magazzini in Svizzera. Con oltre 60 filiali in tutto il paese, Manor è conosciuta per la sua vasta gamma di prodotti di alta qualità, l’eccellenza del servizio e l’attenzione alla soddisfazione dei clienti. La catena offre una piattaforma ideale per le aziende italiane nel comparto agroalimentare con produzioni di alta fascia che desiderano espandere la loro presenza sul mercato svizzero.