Svizzera, riprendono le pubblicazioni de “Il giornale italiano” di Ginevra

“Tra le novità editoriali della stampa periodica italiana all’estero confermiamo – si legge in una nota – la ripresa delle pubblicazioni de “Il giornale Italiano” di Ginevra, una testata storica della Svizzera romanda edita nella città di Rousseau e di Calvino dalle associazioni italiane raggruppate nel CAIG, Comitato delle Associazioni Italiane di Ginevra. E’ fresco di stampa il primo numero di quest’anno, che riprende a distanza di quasi due anni dopo 235 pubblicazioni e 24 anni continui informazione rivolta all’area francofona della Svizzera. Nel primo numero di quest’anno sono riportati approfondimenti sul referendum costituzione italiano relativo alla riduzione dei parlamentari come anche dettagli sull’iniziativa popolare svizzera in votazione il 27 settembre sulla limitazione della libera circolazione dei cittadini comunitari e un articolo che ricorda la tragedia di Mattmark. La ripresa delle pubblicazioni de “Il giornale italiano” vuole essere il rilancio di un’informazione plurale e popolare, diffusa rivolta a una comunità in profonda trasformazione che – conclude la nota – può fare del suo retroterra culturale e sociale uno strumento moderno e comunicativo per alzare lo sguardo sul mondo”.