Svizzera, studenti di Bari vincono il concorso di fisica del Cern “Beamline for Schools”

Sono gli studenti del liceo scientifico “A. Scacchi” di Bari e quelli dell’Esculea Nacional Preparatoria “Plantel 2” di Città del Messico i vincitori dell’annuale concorso di fisica per studenti delle scuole superiori CERN Beamline for Schools. Il premio quest’anno è un viaggio al centro di ricerca DESY di Amburgo, nel prossimo autunno, dove i ragazzi potranno realizzare gli esperimenti proposti per il concorso con il supporto di scienziati del CERN e del DESY. L’Italia è l’unico paese sinora ad aver vinto per la terza volta la competizione ideata dal CERN. Da quando il concorso è stato lanciato nel 2014, hanno partecipato più di 12 000 studenti provenienti da 91 paesi. Quest’anno, nonostante le difficoltà affrontate dalle scuole durante la pandemia di COVID-19, un numero record di 289 team in rappresentanza di 57 paesi ha presentato una proposta. “Sono impressionato dal numero di partecipanti quest’anno”, ha affermato Joachim Mnich, direttore della ricerca e dell’informatica del CERN. “Il crescente interesse degli studenti per il concorso dimostra chiaramente che ogni anno l’iniziativa diventa più interessante. Gli esperimenti proposti dai vincitori dell’ottava edizione mostrano – ha aggiunto – la profonda comprensione che gli studenti delle scuole superiori possono avere della fisica e delle particelle moderné’. Tra i candidati, 26 team provenienti da 22 paesi, otto team sono stati selezionati per una menzione speciale e un team, in rappresentanza di India e Svezia, è stato premiato per la proposta video più creativa. “Vincere il primo premio è un grande risultato perché ci aiuterà a promuovere la scienza in Messico e ad aiutare i giovani ad interessarsi alla fisica delle particelle e alla scienza in generale”, ha commentato Ilse Buendia del team della scuola di Città del Messico.