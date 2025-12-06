Svizzera, tra pizzica e piatti tipici nasce a Zurigo la nuova associazione pugliese

Grande successo per la manifestazione organizzata dalla Federazione delle Associazioni dei Pugliesi in Svizzera, che ha sancito la nascita della nuova Associazione Pugliese a Zurigo, un’iniziativa fortemente attesa dalla numerosa comunità pugliese residente in Svizzera tedesca. All’evento del 29 novembre in pieno centro a Zurigo, hanno partecipato Daniele Di Fronzo, in qualità di Vice Presidente del CGPM – Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, che ha portato i saluti istituzionali e il pieno sostegno della Regione e del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo al nuovo progetto associativo, Egidio Emidio Stigliano Console Onorario d’Italia a Vaduz in Liechtenstein da sempre vicino alla Comunità Svizzera, Barbara Sorce consigliera CGIE per la Svizzera e Anna Putrino Vice Presidente del Comites di Zurigo.

La giornata ha celebrato l’identità pugliese attraverso momenti di incontro, convivialità e cultura. I partecipanti hanno potuto degustare piatti tipici pugliesi, apprezzati da un pubblico internazionale, e assistere a esibizioni di pizzica e musica popolare, che hanno animato l’intera manifestazione a cura del gruppo Radici del Sud di Ostuni.

L’associazione nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per i pugliesi residenti a Zurigo e dintorni, favorendo la partecipazione attiva, la diffusione delle eccellenze enogastronomiche, la promozione del patrimonio culturale e musicale della Regione Puglia e la creazione di un ponte culturale tra la Puglia e la Svizzera.

“Questa iniziativa rappresenta un tassello importante nel percorso di valorizzazione della nostra comunità all’estero – ha dichiarato Daniele Di Fronzo, Vice Presidente del CGPM – La partecipazione straordinaria dimostra quanto forte sia il legame con le nostre radici e quanto i pugliesi nel mondo abbiano voglia di essere protagonisti, uniti e riconosciuti”. “Unire la nostra cara amata Puglia con i pugliesi a Zurigo, questo l’obiettivo” dichiara il Presidente della Federazione Pugliesi di Svizzera, Italo Conte a cui gli fa eco il neo Presidente del sodalizio di Zurigo Enrico Marinelli dichiarando “che manifestazioni come queste, fanno sì che il rapporto viscerale con le radici di Puglia continui a maturare ad oltre 1000 Km di distanza e si rinnovi continuamente con le nuove migrazioni”. Per Barbara Sorce del CGIE, “questa Associazione è un modello virtuoso che, oltre a preservare la cultura, crea nuove reti sociali e professionali benefiche per la Svizzera e la Puglia – che poi chiude – il nostro impegno è trasformare la nostalgia delle radici in una forza propulsiva per la comunità”. La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio e il Contributo della Regione Puglia – Pugliesi nel Mondo e il Patrocinio Istituzionale del Comune di Ostuni e del Consolato Generale d’Italia a Zurigo.





