“Svizzera una Ferrari, Italia una Panda”: giornalista punge Spalletti – Video

(Adnkronos) – La Svizzera una Ferrari, l’Italia una Fiat Panda. La metafora scelta da un giornalista svizzero dopo l’eliminazione dell’Italia a Euro 2024 non piace granché a Luciano Spalletti. Il ct azzurro, nella conferenza stampa, inizialmente non apprezza le parole del cronista: “Bisogna accettare tutto, anche allusioni di cattivo gusto come la sua”, dice il ct.

“Si capisce che lei è una persona di grandissima ironia, le diciamo che ha ragione. Siete stati più bravi di noi, cercheremo di fare meglio la prossima volta”, dice Spalletti, prima di chiedere il nome del giornalista: “What’s your name?”. Il giornalista risponde fornendo le proprie generalità. “Thank you”, chiude Spalletti.