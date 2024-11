Swisscom, arriva il nulla osta per l’acquisizione di Vodafone Italia

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha approvato l’acquisizione di Vodafone Italia, valutando l’impatto dell’operazione sulla concorrenza e il pluralismo nel mercato audiovisivo italiano. Secondo Swisscom, che controlla Fastweb in Italia, questo è un passaggio cruciale verso le autorizzazioni regolamentari necessarie, seguendo il via libera ricevuto dalla Commissione UE a settembre. L’acquisizione di Vodafone Italia procede come previsto: Swisscom ha ottenuto il finanziamento di 8 miliardi di euro a maggio 2024 e ha ricevuto approvazioni incondizionate dal governo italiano (golden power), dalla Commissione della concorrenza svizzera e dalla Commissione europea (Foreign Subsidies Regulation). Restano due autorizzazioni, tra cui quella dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) italiana, che ha avviato un’indagine approfondita sull’acquisizione l’11 settembre 2024. Swisscom prevede di concludere la transazione nel primo trimestre del 2025, in linea con quanto annunciato il 15 marzo 2024.