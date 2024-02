Swisscom, tratta l’acquisto di Vodafone Italia per 8 miliardi

Roma, 28 feb. (askanews) – Swisscom conferma di essere in “trattative esclusive avanzate” con Vodafone Group per l’acquisizione in contanti del 100% di Vodafone Italia.

“Sebbene i termini completi della transazione debbano ancora essere definiti – si legge in una nota – Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo di acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free”.

La società che già controlla Fastweb sottolinea che “la fusione prevista tra Vodafone Italia e Fastweb riunirebbe infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per creare un’azienda leader convergente”.

“Non c’è alcuna certezza che la transazione vada a buon fine – conclude Swisscom – Se necessario, verrà fatto un ulteriore annuncio al momento opportuno”.