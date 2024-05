Symbola-Enel: 100 storie italiane di energie rinnovabili. Il 29 maggio la presentazione del report

Mercoledì 29 maggio alle 10, nell’Auditorium Enel in via Mantova 24, la presentazione del rapporto “100 Italian renewable energy stories” (100 storie italiane di energie rinnovabili) promosso da Fondazione Symbola in collaborazione con Enel.La fotografia che emerge dal report, si legge in una nota, “restituisce un’idea sui punti di forza del nostro Paese in tema di transizione verde. Un tessuto di organizzazioni distribuite sul territorio in tutti i segmenti della filiera, in cui si moltiplicano soluzioni e tecnologie sia relative alla generazione elettrica che alle infrastrutture”.