Synaesthet-X, la sinestesia in scena con il Campania Teatro Festival

di Rosina Musella

Inaugurato domenica 13 al Museo del Real Bosco di Capodimonte, all’interno del circolo di eventi del Campania Teatro Festival, il percorso sensoriale SYNAESTHET-X, ideato da Vincenzo Fiorillo e Paolo Iammarrone.

La sinestesia, dal greco “percepire con” è una figura retorica che indica l’accostamento di parole appartenenti a due o più sfere sensoriali diverse e, in questi giorni, attraversando i corridoi della Sala Causa del Museo di Capodimonte dedicati alla mostra SYNAESTHET-X è possibile cogliere pienamente il senso di questo significato.

A primo impatto si viene catapultati in un’atmosfera sacra grazie alla stimolazione uditiva ad opera del “Miserere Mei Deus” di Leonardo Leo, che accompagna il viaggio dello spettatore fino alla penultima sala. Tocca poi all’olfatto, con un primo profumo “commerciale” che avvolge quello che è stato definito ‘corridoio fluo’, perché qui le opere di Iammarrone sono valorizzate da luci ad hoc che permettono agli occhi dello spettatore di godere pienamente dei particolari colori delle figure che vestono le pareti e che raccontano la spensieratezza femminile. Iammarrone da anni adotta la Barbie come base dei suoi lavori “perché mi piace l’idea che questo personaggio femminile da sempre ricopra qualsiasi tipo di lavoro. È un simbolo di forza.”, e in quest’occasione ha funto da calco per quelli che sono poi diventati dei bassorilievi che rivelano la donna attraverso varie declinazioni: etnia, periodo storico, sessualità, religione.

Al termine di questa parte, attraverso una tenda, si accede al ‘corridoio oro’ dove la preziosa tinta, scelta da Iammarrone perché “qui ho celebrato cose a cui ho voluto dare una certa preziosità”, colora diverse opere, tridimensionali e non, omaggi all’erotismo e alla sessualità, fino ai quadri in cui la materia, metafora del patriarcato e delle costrizioni esterne, soffoca la donna, che prova a sua volta a liberarsi fino ad approdare alla completa libertà.

In questo corridoio, in cui lo spettatore è allietato da un lievissimo odore di terra, spicca l’opera che forse meglio sintetizza il lavoro di Iammarrone: una donna in altorilievo realizzata in materiale plastico e su cui compaiono molteplici colori che simboleggiano le diverse sfumature della vita da lei vissuta: la spensieratezza dei colori fluorescenti, la maturità dell’oro, la morte del nero che sta per sopraggiungere. La particolarità dell’opera sta nella possibilità data allo spettatore di “interagire” con essa, per decidere quanto farla vivere attraverso una sorta di respiratore.

Usciti da questa zona si attraversa il ‘corridoio nero’ che, sulla sinistra, presenta un quadro in cui centinaia di Barbie ricoperte da un leggero lenzuolo nero simboleggiano le vittime dei femminicidi, visti da Iammarrone “come delle stragi di massa. Per questo ho voluto che ogni bambola fosse in una posa diversa, ci sono corpi dilaniati, corpi che chiedono e danno aiuto.”. La parete di fronte accoglie, in antitesi alla morte, una miriade di fiori bianchi, rappresentazione della vita e della purezza, che verranno lasciati ad appassire fino all’ultima data dell’evento.

Continuando il cammino, si attraversa un nuovo ambiente in cui il tatto entra decisamente in azione, per via della presenza di sale cosparso sul pavimento e che con la sua ruvidità indica l’ingresso in uno spazio più “intimo” che richiama il canale vaginale, metafora adottata perché il ventre femminile, in quanto membrana vibrante, anticipa l’imminente stimolazione sonora.

La penultima sala della mostra, infatti, ospita uno schermo su cui viene proiettato il video musicale di “Start”, brano composto da Vincenzo Fiorillo e il batterista Ivo Parlati, in cui la musica si trasforma in immagini grazie alla visualizzazione delle onde sonore attraverso varie sostanze. Fiorillo, infatti, che si dedica all’idea di “vedere il suono” sin da quando era uno studente dell’Accademia di Belle Arti, partendo dagli esperimenti eseguiti da Ernst Chladni nel ‘700 ha dato vita a “Start”. “La particolarità di questo brano”, ci racconta, “nasce dal fatto che io ed Ivo abbiamo trasformato in suono le sensazioni evocate dalle opere di Paolo. Quindi le immagini che mostriamo a partire dalla vibrazione non sono generiche, ma sono la visualizzazione di queste emozioni sonore.”.

L’ultima sala dedicata alle opere di SYNAESTHET-X è un “museo nel museo”, per mostrare ai visitatori alcuni strumenti che hanno accompagnato gli artisti nel corso della realizzazione: su un tavolo rovinato giacciono gli strumenti che “Vincenzo ha fatto saltare durante le prove”, racconta Iammarrone mentre ci mostra alcune delle strumentazioni adottate da Fiorillo durante le prove degli esperimenti. Sul muro, come fosse un quadro, è appesa una spugna che ha aiutato Iammarrone nella realizzazione delle opere del corridoio fluo e, a sostituire il generico libro delle firme, c’è una tavola di legno dove si potrà apporre la propria firma, “per permettere ai visitatori di prender parte a questa esperienza.”

SYNAESTHET-X, nata grazie all’amicizia poi trasformatasi in collaborazione lavorativa tra Iammarrone e Fiorillo, è solo lo “Start” di ciò che hanno in mente i due artisti che hanno mosso i loro primi passi tra le aule dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Ci raccontano, infatti, che “SYNAESTHET-X è solo l’inizio di un progetto molto più grande che abbraccerà anche altre forme d’arte, sempre secondo l’idea di base della sinestesia.” Per il momento, però, fino all’11 luglio, dal giovedì alla domenica dalle 16:30 alle 19:30, sarà possibile fruire di questo assaggio di sinestesia ospitato negli spazi del Museo del Real Bosco di Capodimonte.

L’accesso alla mostra è gratuito, ma vincolato alla prenotazione da effettuare sul sito campaniateatrofestival.it.