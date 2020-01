Synergy-Net, nuovo progetto made in Naples: soluzioni digitali per le diagnosi precoci

Si chiama “Synergy-Net” ed è un nuovo progetto made in Napoli che mette insieme Ricerca e Digital Solutions nella lotta alle patologie oncologiche. L’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, mira a realizzare una piattaforma tecnologica a supporto della diagnosi precoce attraverso l’integrazione di un sistema di comunicazione e gestione del dato clinico con tecniche di Machine Learning.

Uno dei più grandi problemi in oncologia è, infatti, l’enorme quantità di informazioni che caratterizzano la diagnosi, la prognosi, la terapia e il follow up dei pazienti.

L’obiettivo è, quindi, quello di rendere ‘esperto’ un sistema di analisi attraverso la restituzione in modo continuo dei dati oncologici. Questo significa che diventa possibile individuare un vero e proprio identikit oncologico utile in tutte le fasi del processo che permetterebbe di personalizzare screening, diagnosi, terapia chirurgica, chemio o radioterapia etc.

Il progetto è stato finanziato con il Fondo europeo di sviluppo della Regione Campania, è già operativo e sono stati già pubblicati alcuni dati in particolare sul melanoma.