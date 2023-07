Synlab, oltre 700 giovani ai test gratuiti contro le infezioni sessualmente trasmissibili

Sono stati più di settecento i giovani che hanno aderito alla campagna Share (Only) Love di Synlab, che ha messo a disposizione, fino ad esaurimento posti, check up gratuiti contro le infezioni sessualmente trasmissibili presso i propri centri in alcune delle principali città italiane (Milano, Roma, Firenze), garantendo anche aperture orarie straordinarie per facilitare le adesioni e offrire maggiore privacy.

L’iniziativa, che è durata quindici giorni nei mesi di maggio e giugno, aveva l’obiettivo di sensibilizzare il target dei giovanissimi sul tema delle infezioni sessualmente trasmissibili, anche attraverso un’intensa attività di guerrilla e di ingaggio nei pressi dei principali atenei delle città interessate dall’iniziativa, con la distribuzione di profilattici e di materiali con informazioni utili per la corretta prevenzione.

Le infezioni sessualmente trasmissibili rappresentano purtroppo ancora oggi un tabù e un tema troppo spesso mal conosciuto. L’impegno di Synlab si è dunque concentrato nell’ingaggiare i giovani sull’importanza di sottoporsi ai test senza paura o vergogna e con la consapevolezza che oggi le infezioni sessualmente trasmissibili, una volta riconosciute, possano essere trattate in sicurezza.