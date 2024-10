SynthID-Text, l’algoritmo produce filigrane per il testo generato dall’IA

Si chiama SynthID-Text, e’ uno strumento di intelligenza artificiale in grado di aggiungere una filigrana al testo generato da grandi modelli linguistici, migliorando cosi’ la capacita’ di identificare e tracciare il contenuto sintetico. Descritto sulla rivista Nature, questo risultato e’ stato raggiunto dagli scienziati di Google DeepMind. Il team, guidato da Sumanth Dathathri e Pushmeet Kohli, ha realizzato uno schema che utilizza un nuovo algoritmo di campionamento per applicare filigrane al testo generato dall’intelligenza artificiale. I Large Language Model (LLM), spiegano gli esperti, sono strumenti di intelligenza artificiale ampiamente utilizzati che possono generare testo per chatbot, supporto alla scrittura e altri scopi. Tuttavia, puo’ essere difficile identificare e attribuire il testo generato dall’AI a una fonte specifica, il che puo’ mettere in discussione l’affidabilita’ delle informazioni fornite. Come possibile soluzione a questo limite, sono state proposte le filigrane, che però non sono state implementate su larga scala a causa dei severi requisiti di qualità ed efficienza computazionale nei sistemi di produzione.

SynthID-Text utilizza un algoritmo di campionamento per influenzare in modo sottile la scelta delle parole dell’LLM, inserendo una firma che puo’ essere riconosciuta dal software di rilevamento associato. L’applicazione della filigrana puo’ avvenire in modo “distorsivo”, che compromette leggermente la qualita’ delle risposte, o “non distorsivo”, attraverso un processo che non altera il testo di output. La rilevabilità di queste filigrane e’ stata valutata su diversi modelli. Stando a quanto emerge dall’indagine, SynthID-Text è associato a una rilevabilità migliorata rispetto agli approcci esistenti. La qualita’ del testo e’ stata valutata anche utilizzando quasi 20 milioni di risposte da interazioni di chat live utilizzando Gemini LLM. I dati confermano che la modalita’ non distorsiva non alterava la qualita’ del testo. Infine, l’uso di SynthID-Text ha un impatto trascurabile sulla potenza di calcolo necessaria per eseguire LLM, riducendo la barriera all’implementazione. Gli autori precisano che le filigrane di testo possono essere aggirate modificando o parafrasando l’output. Tuttavia, concludono gli scienziati, questo lavoro mostra la fattibilita’ di uno strumento in grado di produrre filigrane di testo per contenuti generati dall’intelligenza artificiale, in un ulteriore passo verso il miglioramento della responsabilita’ e della trasparenza dell’uso responsabile dei LLM.