L’offensiva SUV entra nel vivo. La Volkswagen con la T-Roc Cabriolet, amplia la propria offerta di SUV compatti nel segmento di mercato in più rapida espansione al mondo. Le proporzioni attraenti degli esterni riflettono il carattere deciso dell’auto. La T-Roc Cabriolet è in grado di ospitare 2+2 persone, con seduta in posizione rialzata e ottima visuale. La capote in tessuto è dotata di un azionamento elettroidraulico. Si apre e si chiude in modo completamente automatico rispettivamente in nove e undici secondi, anche a vettura in movimento fino a una velocità di 30 km/h. Sicurezza elevata. In caso di cappottamento imminente, un sistema di protezione si solleva dietro i sedili posteriori. Concept dei comandi digitale. A richiesta, infatti, sono disponibili il Digital Cockpit e il sistema di infotainment Discover Media. L’hardware del sistema di infotainment e i servizi di Volkswagen We collegano la vettura in rete con l’ambiente circostante. Questo migliora la navigazione e rende l’intrattenimento ancora più interessante.

Due linee di allestimento. La Style è pensata per gli appassionati di design, mentre la R-Line per il motore 1.5 TSI è coerentemente orientata alla sportività. Ricca la dotazione di serie. A bordo della T-Roc Cabriolet Front Assist e Lane Assist sono di serie, come i cerchi in lega da 17”. Due motori TSI. Il 1.0 TSI eroga una potenza di 115 CV, il 1.5 TSI invece 150 CV. È disponibile anche con il cambio a doppia frizione DSG. Entrambe le motorizzazioni sono abbinate alla trazione anteriore.

L’articolo T-Roc cabriolet, SUV a cielo aperto proviene da Italpress.