Tabaccai, è scontro con Unico Campania per il rifornimento di biglietti e abbonamenti

“A maggio dopo mesi di disservizi avevamo avuto rassicurazioni dal Consorzio Unico Campania che tutto si sarebbe sistemato. Oggi siamo costretti a denunciare nuovamente che le tabaccherie e gli altri punti vendita non stanno ricevendo biglietti e abbonamenti dalla società che gestisce il servizio”. Questa le parole di Francesco Marigliano, presidente Provinciale della Federazione Italiana Tabaccai di Napoli che già nei mesi scorsi aveva scritto una nota di protesta al presidente Vincenzo De Luca.

“Vorremmo conoscere urgentemente le motivazioni che stanno causando questo ulteriore e grave disservizio perché non sappiamo nemmeno come rispondere alle legittime lamentele degli utenti” continua Marigliano. “È giunta l’ora di affrontare seriamente la questione e di procedere al più presto alla riorganizzazione della distribuzione dei titoli di viaggio in Campania”, conclude il presidente provinciale di Napoli della FIT-non possiamo più tollerare la tracotanza di chi gestisce un servizio così importante per la collettività.