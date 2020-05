Tabaccai, tensione con la Giraservice di Napoli per le forniture dei titoli di viaggio

“I biglietti dei trasporti sono finiti in troppo punti vendita e molti nostri associati, nonostante li abbiano ordinati da tempo, non riescono a rifornirsi come vorrebbero. Una situazione molto spiacevole per noi tabaccai, abituati ad offrire alla clientela i servizi di cui più ha bisogno. Il tutto, nel più assordante silenzio da parte della Giraservice, la società che gestisce il servizio distribuzione”.

Questa le parole di Francesco Marigliano, presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai di Napoli che annuncia di aver interessato a proposito anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Vorremmo conoscere urgentemente le motivazioni che stanno causando questo grave disservizio di cui i tabaccai non hanno alcuna responsabilità pur subendone gli inevitabili effetti conseguenti al disappunto della clientela”, continua Marigliano.

“A quasi 2 anni dalla decisione di Giraservice che senza alcuna mediazione decise di tagliare l’aggio di vendita – conclude il Presidente Provinciale di Napoli della FIT – non possiamo tollerare una ulteriore emergenza. Chiediamo alla Regione e ai vertici del Consorzio di affrontare al più presto la questione”.