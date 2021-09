Tabacchicoltura, lunedì confronto promosso da BAT Italia sull’impatto ambientale delle coltivazioni

“A Greener Tomorrow: innovazione e sostenibilità per una tabacchicoltura più verde” è l’evento organizzato lunedì a Napoli da BAT Italia.

Verrà presentato l’innovativo progetto pilota di monitoraggio satellitare “A Greener Tomorrow Digital Project”, realizzato da BAT in collaborazione con la start up napoletana JustOneEarth e l’associazione di produttori Italtab, per ridurre l’impatto ambientale delle coltivazioni di tabacco, diminuendo l’uso di acqua e fitosanitari. Un nuovo strumento per portare innovazione e sostenibilità nella filiera tabacchicola italiana.

Saranno inoltre presentati i risultati dallo studio – il primo realizzato in questo ambito – “La filiera tabacchicola di BAT Italia e la sfida di a greener tomorrow”, realizzato in collaborazione con il think tank Competere.eu e Italtab, dal quale è emersa l’esigenza di integrare soluzioni tecnologiche orientate alla sostenibilità nella filiera del tabacco, e dalla quale è appunto nato il progetto pilota.

Durante l’evento interverranno, tra gli altri, il senatore Gianmarco Centinaio (Sottosegretario MIPAAF), Chiara Braga (Commissione Ambiente Camera dei Deputati), Nicola Caputo (Assessore agricoltura Regione Campania).