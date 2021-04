Sofia, 10 apr. – (Adnkronos) – Altra medaglia per l’Italia del taekwondo agli Europei in corso a Sofia, in Bulgaria. A conquistare il bronzo continentale nella categoria olimpica dei -80 kg è stato Simone Alessio che ha ceduto in semifinale al russo Maksim Khramtcov, vincitore in rimonta per 26-21.