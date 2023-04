Taekwondo, successo per la polisportiva ASD Pozzuoli

Occhi puntati sul giovane atleta La Ragione Stefano Junior , 17enne di Pozzuoli che ha conquistato un importantissima medaglia agli Austrian open G1 a Innsbruck. La Ragione Stefano Junior ha partecipato a gare importanti come la president cup in Germania e al Dracula open a Bucarest. Ha iniziato a vincere campionati interregionali vincendo successivamente un campionato regionale dove ha avuto accesso alla squadra regionale Campania, classificandosi vice campione d’italia al campionato italiano 2022 a Roma .Traguardo importante questo agli Austrian open G1 2023 battendo agli ottavi un atleta del Kazakistan national team e successivamente battendo un atleta del Sweden national team, dove ha ottenuto punti ranking nella classifica europea . Sono super contento del risultato ottenuto dopo tanto impegno dice La Ragione Stefano Junior. Ringrazio il mio maestro Mario De Rosa Della polisportiva ASD Pozzuoli che mi è sempre accanto , consapevole che dopo i festeggiamenti si ritorna a lavorare per raggiungere altri obiettivi.