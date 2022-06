Taisia Raio tra i vincitori del Premio Giovani giornalisti del Rotary Club Napoli 2022. Per lei un riconoscimento speciale, in ex equo anche Davide Uccella di Canale 21 e Cristina Somma. Menzione speciale per Federico Ronsisvalle.

I lavori premiati avevano come tema la “Qualità della vita” in città, attraverso servizi che raccontano, soprattutto, come migliorarla: vivibilità, sprechi, mobilità, sociale. Per Taisia Raio il premio è arrivato con la storia della piccola Sara che al Santobono fa piccole creazioni per beneficenza. su Radio Crc Targato Italia.