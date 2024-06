Taiwan è territorio inalienabile della Cina?

«Taiwan è una parte inalienabile della Cina ed è un affare interno della Cina». È questa la precisa e drastica presa di posizione della Repubblica Popolare Cinese sulla questione di Taiwan, espressa dal suo rappresentante diplomatico in Italia, amb. JIA Guide, con un articolo scritto per il “Giornale Diplomatico”.

Questo il testo del suo articolo.

«Taiwan è una parte inalienabile della Cina. La questione di Taiwan è un affare interno della Cina: si tratta della sovranità e dell’integrità territoriale della Cina.

Il principio di una sola Cina non può essere violato, le azioni separatiste dell’indipendenza di Taiwan non sono realizzabili e la tendenza alla riunificazione della Cina è irreversibile.

Esiste una sola Cina nel mondo e Taiwan fa parte della Cina. Questo è un fatto storico e giuridico. Non importa come cambia la situazione nell’isola di Taiwan, questo fatto non può essere cambiato. La Dichiarazione del Cairo del 1943 e la Proclamazione di Potsdam del 1945 sancirono chiaramente che Taiwan, territorio cinese usurpato dal Giappone, doveva essere restituito alla Cina. Questi documenti con validità legale di diritto internazionale sono parte integrante dell’ordine internazionale del dopoguerra. Le azioni separatiste sull’indipendenza di Taiwan sono sfide all’ordine internazionale, un cambiamento dello status quo nello Stretto e un danno alla pace nello stesso Stretto. Il principio di una sola Cina è il fondamento politico e la premessa affinché la Cina possa sviluppare relazioni con altri Paesi del mondo, ed è anche il pilastro per il mantenimento della pace nello Stretto. Sostenere la politica di una sola Cina, aderire al principio di una sola Cina, significa non avere alcuna forma di scambi ufficiali con Taiwan. Chiunque tenti di sfidare questo principio fallirà.

La nazione cinese ha la convinzione comune che il territorio non può essere diviso, il Paese non può essere caotico, la nazione non può essere dispersa e la civiltà non può essere interrotta. Questa è la logica intrinseca e storica sulla riunificazione del Paese. Realizzare la completa riunificazione nazionale è la richiesta unanime di tutto il popolo cinese. È anche una tendenza storica che non può essere fermata da nessuna forza», ha concluso il suo articolo l’ amb. JIA Guide.