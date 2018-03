Taiwan, porte aperte alle carni suine e salumi italiani

Le Autorità di Taiwan hanno approvato l’esportazione di carni suine e salumi dall’Italia. Lo annuncia Assica, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, nel precisare che il via libera arriva dopo una negoziazione durata oltre cinque anni, con due missioni in Italia da parte degli ispettori del Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine Food and Drug Administration. “La decisione delle Autorità di Taiwan ha un significato molto importante per il nostro settore perché determina, finalmente, l’apertura dell’ultimo mercato asiatico rimasto fino ad oggi inaccessibile alle nostre produzioni” sottolinea Nicola Levoni, Presidente di Assica. “La trattativa è stata lunga e complessa ma l’impegno che il Ministero della Salute italiano, l’Agenzia Ice di Taipei e la Commissione europea hanno costantemente riservato a questo obiettivo, portato avanti dalla nostra Associazione con forte tenacia, ha consentito – conclude Levoni – di raggiungere il risultato sperato”.