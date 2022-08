Taiwan, Trump contro Pelosi: Ha dato alla Cina la scusa che cercava

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato la visita della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan, nel corso di un comizio tenuto ieri in Wisconsin a sostengo del candidato governatore repubblicano Tim Michels. “Cosa ci faceva a Taiwan? E’ stata il sogno della Cina. Ha dato alla Cina la scusa che cercava”, ha detto l’ex capo della Casa Bianca. Il riferimento è alla recente visita di Pelosi nell’isola, condannata dal governo di Pechino, che ha dato il via a esercitazioni militari nello Stretto di Formosa e ha annunciato che interromperà la cooperazione con gli Stati Uniti in una serie di aree, tra cui i colloqui a livello di funzionari sui cambiamenti climatici e la difesa.