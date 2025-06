Tajani: a Gaza troppi morti, pressioni su Israele

“Hamas accetti condizioni e liberi tutti gli ostaggi”

Budoni, 28 giu. (askanews) – “A Gaza, ci sono troppi morti, troppe vittime. Stiamo facendo pressioni su Israele e naturalmente Hamas deve accettare delle condizioni e fino adesso mi pare stia opponendo resistenza, deve liberare tutti gli ostaggi. Israele non può più bombardare perché siamo andati oltre il limite del rispetto dei diritti umani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un punto stampa a Budoni, in provincia di Sassari, a margine dell’evento “Le radici del Sud – La Forza dell’Italia: Sardegna”.