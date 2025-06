Tajani “Autodifesa Israele legittima, ora si lavori a de-escalation”

MESSINA (ITALPRESS) – “Israele sta esercitando un diritto all’autodifesa. Come hanno detto le Nazioni Unite, l’Iran aveva superato la linea rossa per quanto riguarda la costruzione della bomba atomica. Siccome l’Iran ha sempre detto che Israele deve essere cancellata dalla carta geografica, l’esercizio dell’autodifesa è legittimo. Ora però bisogna lavorare per una de-escalation”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine della Cerimonia per i 70 anni della Conferenza di Messina e Taormina.

col3/mca2/sat