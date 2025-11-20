Tajani: Campania contendibile, si giocherà all’ultimo voto

“Le sensazioni sono molto positive, sono molto positive perché certamente il centrodestra cresce e Forza Italia cresce sia in Veneto, sia in Campania, sia in Puglia. Certamente la Campania, che sembrava una regione non contendibile da parte del centrodestra, oggi è assolutamente contendibile. Dipende da quello che accadrà in questi ultimi giorni. Io sarò domani sera a Napoli per concludere la campagna elettorale e sono convinto che la partita si giocherà fino all’ultimo voto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al consiglio affari esteri.