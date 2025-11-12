Tajani: confronto con Rubio su Gaza e ruolo Italia in piano Trump

Roma, 12 nov. (askanews) – Antonio Tajani ha avuto un confronto sul Medio Oriente con il segretario di stato americano, Marco Rubio. Lo ha annunciato lo stesso ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio italiano. “Al G7 in Canada ho incontrato il collega e amico Rubio per un confronto su Gaza e sul ruolo di primo piano dell’Italia nel quadro delle iniziative necessarie per applicare il piano di pace del presidente (Donald) Trump”, ha scritto in un post sui social il capo della diplomazia italiana, “Restiamo in prima linea per passare dalla tregua alla pace e per garantire stabilità a Gaza e a tutta la regione mediorientale”.