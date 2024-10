Tutti devono lavorare per una de-escalation, anche Netanyahu

Genova, 1 ott. (askanews) – “Bisogna lavorare per la pace. Bisogna che tutti quanti, anche l’Iran, si assumano le proprie responsabilità per evitare una escalation” Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando l’attacco dell’Iran a margine di un incontro a Genova. E ai giornalisti che gli chiedono se anche Netanyahu dovrebbe evitare una escalation ha risposto: “Tutti devono lavorare per una de-escalation”.