ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa è la nostra identità, non dobbiamo confonderla con la burocrazia di Bruxelles. Non è l’Europa matrigna che qualcuno disegna. Ho sostenuto Mattarella non perché dovessi intervenire su una polemica politica, sono intervenuto sui contenuti. Ben vengano poi le spiegazioni di Salvini”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Elezioni Europee” dell’agenzia Italpress.

