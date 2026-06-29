Tajani: export italiano cresce, andiamo nella giusta direzione

Il ministro degli Esteri a Parma

Parma, 29 giu. (askanews) – “L’export sta crescendo, sono dati i lusinghieri, nonostante due guerre, nonostante un confronto commerciale abbastanza forte nel mondo, noi cresciamo, siamo diventati ormai la quarta potenza commerciale mondiale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Assemblea dell’Unione Parmense degli Industriali.Secondo Tajani l’Italia ha una situazione economica che, “rispetto ad altri Paesi Ue, va nella giusta direzione”.