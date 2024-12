Tajani: il Ppe è stato lo “scudo” per Fitto Vicepresidente Ue

Milano, 1 dic. (askanews) – “Il Partito Popolare europeo è stato lo scudo che ha permesso a Raffaele Fitto di diventare vicepresidente esecutivo, la protezione del Partito Popolare europeo ha permesso anche alla Unione Europea di avere una maggioranza più ampia, infatti una parte dei conservatori ha votato per Ursula von der Leyen, che era la scelta giusta, la scelta per la stabilità”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia, mentre è in corso l’assemblea nazionale di Noi Moderati.

“Immaginate cosa sarebbe successo se fosse saltata la Commissione Europea, cosa sarebbe successo per l’economia, per i mercati” ha aggiunto.

“Mi fa piacere che il titolo della vostra assemblea nazionale sia dedicato a un’Italia popolare ed europeista, senza il Partito Popolare l’Italia avrebbe perso anche i giorni scorsi una battaglia che era contro un governo di centro-destra orchestrato da molta sinistra”, ha inoltre affermato riferensosi a Fitto e alla Commissione.